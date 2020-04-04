По подозрению в умышленном убийстве военнослужащего арестован его сослуживец

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления - доведения до самоубийства по неосторожности срочного военнослужащего Гарегина Камоевича Бабакехяна, арестован его сослуживец.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей Следственного комитета РА.

«В рамках уголовного дела, возбужденного в связи со смертью срочного военнослужащего Гарегина Камоевича Бабакехяна во втором гарнизонном Следственном отделе в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 360.1 Уголовного кодекса РА, в результате предпринятых мер сотрудниками ВП МО РА в 22:25 часов 3.04.2020 г. в соответствии с ч. 1 ст. 365 и п. 11 ч. 2 ст. 114 Уголовного кодекса РА (нарушение правил ведения дежурства, сокрытие преступления), по подозрению в умышленном лишении жизни Бабакехяна был арестован его сослуживец. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении.

3 апреля около 00:35 часов в одной из воинских частей, расположенной в юго-восточном направлении Армии обороны Республики Арцах, смертельно ранен военнослужащий Армии обороны Гарегин Камоевич Бабакекхян (2000 г/р).

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.