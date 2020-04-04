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По подозрению в умышленном убийстве военнослужащего арестован его сослуживец

По подозрению в умышленном убийстве военнослужащего арестован его сослуживец

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам  преступления - доведения до самоубийства по неосторожности    срочного военнослужащего Гарегина Камоевича Бабакехяна, арестован его сослуживец. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей Следственного комитета РА. 

«В рамках уголовного дела, возбужденного в связи со смертью срочного военнослужащего  Гарегина Камоевича Бабакехяна во втором гарнизонном Следственном отделе в соответствии с п. 3 ч. 2  ст. 360.1 Уголовного кодекса РА, в результате предпринятых мер сотрудниками ВП МО РА в 22:25 часов 3.04.2020 г. в соответствии с ч. 1 ст. 365 и п. 11 ч. 2 ст. 114 Уголовного кодекса РА (нарушение правил ведения дежурства,   сокрытие преступления), по подозрению в умышленном лишении жизни Бабакехяна был арестован его сослуживец. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении. 

3 апреля около 00:35 часов    в одной из воинских частей, расположенной в юго-восточном направлении Армии обороны Республики Арцах,  смертельно ранен военнослужащий Армии обороны Гарегин Камоевич Бабакекхян (2000 г/р).  

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.  


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