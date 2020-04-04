В Грузии умер первый пациент с коронавирусом.РИА НОВОСТИ

В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, скончалась 79-летняя женщина из Марнеули, заявил журналистам врач одной из тбилисских клиник Леван Ратиани.

По словам врача, у пациентки отмечались другие сопутствующие заболевания.

На данный момент число инфицированных в Грузии 156.