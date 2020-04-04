В Грузии умер первый пациент с коронавирусом.РИА НОВОСТИ
В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, скончалась 79-летняя женщина из Марнеули, заявил журналистам врач одной из тбилисских клиник Леван Ратиани.
По словам врача, у пациентки отмечались другие сопутствующие заболевания.
На данный момент число инфицированных в Грузии 156.
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