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В Грузии умер первый пациент с коронавирусом.РИА НОВОСТИ

В Грузии умер первый пациент с коронавирусом.РИА НОВОСТИ

В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, скончалась 79-летняя женщина из Марнеули, заявил журналистам врач одной из тбилисских клиник Леван Ратиани.

По словам врача, у пациентки отмечались другие сопутствующие заболевания.

На данный момент число инфицированных в Грузии 156.


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БелТА


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