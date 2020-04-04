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Полиция за сутки составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 477 лиц

Полиция за сутки составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 477 лиц

Полиция продолжает выполнять решение Коменданта об ограничении свободного передвижения людей с целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса. 

По   фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, с 9.00 3 апреля до 9.00  часов 4 апреля составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 477 лиц.

С момента  вступления в  силу решения Коменданта о правилах изоляции,  самоизоляции до 9.00 часов 4 апреля составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 5665  лиц. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА. 

«Еще раз призываем население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости, соблюдая требования, установленные решением Коменданта», - говорится в сообщении полиции. 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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