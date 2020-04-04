Полиция за сутки составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 477 лиц

Полиция продолжает выполнять решение Коменданта об ограничении свободного передвижения людей с целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса.

По фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, с 9.00 3 апреля до 9.00 часов 4 апреля составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 477 лиц.

С момента вступления в силу решения Коменданта о правилах изоляции, самоизоляции до 9.00 часов 4 апреля составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 5665 лиц.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«Еще раз призываем население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости, соблюдая требования, установленные решением Коменданта», - говорится в сообщении полиции.