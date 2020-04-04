За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За период 24 марта — 4 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой. Они предпринимают необходимые шаг для надежного укрепления позиций и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.