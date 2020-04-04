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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз

За период   24 марта — 4 апреля  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой. Они предпринимают необходимые  шаг для надежного укрепления позиций и продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые задачи.


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БелТА


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