В России за прошедшие сутки выявлено 582 новых случая коронавирусного заражения. РИА НОВОСТИ
13:05, 4 Апрель, 2020
За последние 24 часа в России было обнаружено 582 новых случая коронавирусного заражения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб по борьбе с распространением болезни.
Эта цифра на 19 меньше, чем было в предыдущий день. Общее количество случаев достигло 4731.
Новые случаи были зарегистрированы в 32 регионах, большинство из них в Москве. В то же время 67 пациентов старше 65 лет, а 14 человек - дети.
За один день в России умерли 9 человек, зараженных коронавирусом, а общее число выздоровевших достигло 333.
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