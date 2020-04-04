В России за прошедшие сутки выявлено 582 новых случая коронавирусного заражения. РИА НОВОСТИ

За последние 24 часа в России было обнаружено 582 новых случая коронавирусного заражения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб по борьбе с распространением болезни.

Эта цифра на 19 меньше, чем было в предыдущий день. Общее количество случаев достигло 4731.

Новые случаи были зарегистрированы в 32 регионах, большинство из них в Москве. В то же время 67 пациентов старше 65 лет, а 14 человек - дети.

За один день в России умерли 9 человек, зараженных коронавирусом, а общее число выздоровевших достигло 333.