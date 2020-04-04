Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

В России за прошедшие сутки выявлено 582 новых случая коронавирусного заражения. РИА НОВОСТИ

В России за прошедшие сутки выявлено 582 новых случая коронавирусного заражения. РИА НОВОСТИ

  За последние 24 часа в России было обнаружено 582 новых случая коронавирусного заражения. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб  по борьбе с распространением болезни.

Эта цифра на 19   меньше, чем было в предыдущий день. Общее количество случаев  достигло 4731.

Новые случаи были зарегистрированы в 32 регионах, большинство из них в Москве. В то же время 67 пациентов старше 65 лет, а 14 человек - дети.

За один день в России умерли 9 человек, зараженных коронавирусом,  а общее число выздоровевших достигло 333.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации