В США за сутки из-за коронавируса умерли 1,4 тыс. человек.ТАСС
Более 1,4 тыс. человек умерли в США за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.
Так, по его сведениям, к вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывалось 7406 случаев летального исхода вследствие COVID-19. По подсчетам телекомпании CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1423. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире. Предыдущий антирекорд был также зафиксирован в США, когда к вечеру 1 апреля за 24 часа жертвами заболевания стали 1243 человека.
Заразились, по информации Университета Джонса Хопкинса, 276 995 человек. Суточный рост по этому показателю составил 31 782 случая инфицирования.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен