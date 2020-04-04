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ФИФА предлагает отложить предстоящие в июне игры

ФИФА предлагает отложить предстоящие в июне игры

 Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) предложила отложить предстоящие в июне  международные матчи.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ФИФА. После  очередного обсуждения исследовательская группа ФИФА по коронавирусной инфекции пришла к выводу, что июньские мужские и женские футбольные матчи   должны быть отменены.

Также возможно, что будет изменено и расписание отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее июньские игры отменила УЕФА.


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