ФИФА предлагает отложить предстоящие в июне игры

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) предложила отложить предстоящие в июне международные матчи.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ФИФА. После очередного обсуждения исследовательская группа ФИФА по коронавирусной инфекции пришла к выводу, что июньские мужские и женские футбольные матчи должны быть отменены.

Также возможно, что будет изменено и расписание отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее июньские игры отменила УЕФА.