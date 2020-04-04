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ANCA призвал Помпео перераспределить $25 млн из помощи США Армении для борьбы с COVID-19

ANCA призвал Помпео перераспределить $25 млн из помощи США Армении для борьбы с COVID-19

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал госсекретаря США Майкла Помпео перераспределить 25 миллионов долларов из пакета помощи Конгресса   Армении для борьбы с новым коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Армянского национального комитета Америки. 

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал госсекретаря Майкла Помпео перераспределить 25 миллионов долларов США в виде части пакета помощи Армении в рамках расширенной программы помощи США – для  приобретения средств, необходимых в борьбе с COVID-19, а также помощи семьям, находящихся в категории риска.

В письме Госдепартаменту США председатель комиссии Раффи Амбарян поблагодарил администрацию за предоставление чрезвычайной помощи предварительно в размере 1,1 миллиона долларов. Он также выразил признательность от армяно-американской общины Государственному департаменту и партнерским агентствам. 

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США и Агентство международного развития планируют предоставить Армении 1,1 миллиона долларов. Помощь будет направлена на улучшение сектора здравоохранения в Армении, в частности на развитие лабораторных систем, расширение возможностей выявления случаев коронавируса, поддержку экспертных кругов и ряда других сфер.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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