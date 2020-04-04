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В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением. РИА НОВОСТИ

В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением. РИА НОВОСТИ

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 389 235 человек, по состоянию на 03.04.2020 под контролем остаются 205 612 человек",- говорится в сообщении.

По последним данным, в России проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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