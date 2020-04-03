Азербайджан дезинформацией оправдывает нарушения норм международного права: МИД Армении

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно дезинформации, распространяемой азербайджанской стороной. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии говорится:

«Периодическое распространение властями Азербайджана ложной информации о ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также на линии соприкосновения Армении и Арцаха с целью сокрытия или оправдания нарушений режима прекращения огня и норм международного гуманитарного права достойно осуждения.

Напомним, что 30 марта в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанскими вооруженными силами были ранены несовершеннолетний житель поселка Воскеван Тавушской области и двое военнослужащих. Следует отметить, что во время этого военного инцидента азербайджанские вооруженные подразделения подвергли целевому обстрелу гражданское лицо в гражданской инфраструктуре - ребенка, что является явным нарушением международного гуманитарного права.

Очевидно, что Азербайджан пытается использовать вызванную распространением коронавирусной инфекции временную приостановку мониторинга Личным представителем действующего Председателя ОБСЕ в зоне конфликта с целью совершения нарушений режима прекращения огня и распространения ложной информации.

Мы еще раз подчеркиваем нашу приверженность уважать призывы Сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Генерального секретаря ООН и в этот период безоговорочно соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий.

Отметим, что в подобных ситуациях особо подчеркивается важность реализации достигнутых договоренностей по снижению рисков и создания с этой целью эффективных международных механизмов».