Обсуждены дальнейшие шаги по стимуляции производства сельскохозяйственных продуктов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжилось обсуждение решений социально-экономических проблем, возникших вследствие коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были обсуждены возможности стимулирования производства различных сельскохозяйственных продуктов и внедрения новых инструментов развития фермерских хозяйств, были озвучены предложения и замечания.

Премьер-министр подчеркнул важность подведения итогов использованных до сих пор в этих направлениях инструментов для оценки их спроса. Никол Пашинян поручил министерству экономики с учетом озвученных идей и оценок предыдущих программ представить проект дальнейших мероприятий.

Премьер-министр еще раз подчеркнул важность шагов правительства по продвижению инвестиционных программ и добавил, что необходимо внедрить оперативный механизм реагирования на инвестиционные предложения. Говоря о программах социальной помощи, Никол Пашинян подчеркнул, что соответствующие ведомства должны работать таким образом, чтобы бенефициары как можно раньше получили необходимую помощь.