“Арсенал” снова отказал “Роме”: вопрос трансфера Мхитаряна не решается

Итальянская “Рома” сделала еще одно предложение “Арсеналу” о приобретении полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, и снова получила отказ. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Daily Express. Издание не сообщает, сколько денег итальянский клуб предложил на этот раз.

Ранее “Рома” тоже получила отказ, предложив 10 млн евро на перевод Мхитаряна. Лондонский клуб, однако, ожидает получить за армянского футболиста 20 млн.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона перешел из “Арсенала” в “Рому” на правах аренды. В этом сезоне армянский футболист забил 6 голов и стал автором 3 голевых передач.