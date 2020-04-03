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Президент Армении побеседовал с исполнительным директором фонда FAST 

Президент Армении побеседовал с исполнительным директором фонда FAST 

Президент Армении Армен Саркисян сегодня провел дистанционную беседу с исполнительным директором Научно-технологического фонда Армении (FAST) Арменом Оруджяном. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поинтересовался, как ситуация повлияла на текущую и перспективную работу и программы FAST. Армен Оруджян представил президенту проекты, реализованные в рамках онлайн и дистанционного обучения.

Президент призвал их продолжать свою работу последовательно, отметив, что это программы, направленные на будущее страны, развитие технологических инноваций и научного прогресса.

Президент и исполнительный директор фонда FAST договорились продолжить обсуждение, а также рассмотреть возможности сотрудничества между президентской инициативой ATOM и фондом FAST.


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БелТА


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