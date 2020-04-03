Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Рейс Ереван-Сочи может не состояться: посольство РФ

Рейс Ереван-Сочи может не состояться: посольство РФ

По полученной посольством РФ в Армении в предварительном плане информации существует высокая вероятность, что на рейс Ереван-Сочи а/к “Уральские авиалинии” U6 2762 3 апреля 2020 г. в связи с отсутствием разрешения компетентных органов, отвечающих за контроль над эпидемиологической ситуацией, не разрешено будет взять пассажиров. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства в Facebook.

“Находимся в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации для прояснения ситуации. Обо всех изменениях будем информировать”, - говорится в заявлении посольства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации