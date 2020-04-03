ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре
16:44, 3 Апрель, 2020
ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. На юге страны — в городе Нефтекумске — силовики пресекли деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства"*, в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на полицейских и атаки в людных местах, сообщает РИА Новости.
Одного из преступников задержали, второй оказал сопротивление и был нейтрализован.
"Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.
На месте происшествия обнаружили и изъяли вещества для самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенную экстремистскую литературу.
В Югре также прошли задержания. В городе Лянторе сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность ячейки "Имарат Кавказ"*. В нее входили три местных жителя, они готовили теракт в торговом центре.
При обыске у боевиков нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о теракте, незаконном приобретении и хранении оружия, а также покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В прошлом году в России предотвратили 34 теракта.
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