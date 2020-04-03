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По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело

По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело

По факту получения смертельного огнестрельного ранения в области подбородка рядового Гарегина Камоевича Бабакехяна, произошедшего около 00:35 3 апреля 2020 г., на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам пункта 3 части 2 статьи 360.1 УК РА (доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности во время несения боевого дежурства или во время боевой службы). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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