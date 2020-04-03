Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

По факту нарушений в ходе общегосударственных выборов в Арцахе возбуждены уголовные дела

По факту нарушений в ходе общегосударственных выборов в Арцахе возбуждены уголовные дела

В связи с выявленными в ходе общегосударственных выборов в Арцахе 31 марта  2020 г. нарушениями Следственный комитет Республики Арцах принял к производству пять уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В отношении этих дел проводятся неотложные следственные действия. Об этом «Арменпресс» сообщили в Следственном комитете Республики Арцах.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации