По факту нарушений в ходе общегосударственных выборов в Арцахе возбуждены уголовные дела

В связи с выявленными в ходе общегосударственных выборов в Арцахе 31 марта 2020 г. нарушениями Следственный комитет Республики Арцах принял к производству пять уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В отношении этих дел проводятся неотложные следственные действия. Об этом «Арменпресс» сообщили в Следственном комитете Республики Арцах.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.