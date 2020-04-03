Безнаказанность – прямой путь к повтору преступления: Апрельская война

После подписания тремя сторонами Карабахского конфликта в 1994 году соглашения о перемирии, Азербайджан регулярно нарушал режим прекращения огня и осуществлял агрессивные действия против вооруженных сил и мирного населения Арцаха и Армении. Из-за действий Азербайджана напряженность на границе беспрецедентно возросла в 2014-2015 годах, достигнув пика ночью 1 апреля 2016 года. Тогда Азербайджан предпринял крупномасштабное нападение вдоль всей линии соприкосновения с Арцахом, нарушив все нормы международного права на применение силы. Во время боевых действий азербайджанские подразделения совершили преступления, запрещенные международными актами, не только против военнослужащих Армии обороны Арцаха, но и против гражданского населения. Мирное население, гражданские объекты, школы, здания, дороги стали мишенью обстрелов и нападений.

Военные преступления

В развязанной Баку войне азербайджанские подразделения совершили большое количество военных преступлений против армянских военнослужащих и мирного населения – пытки, убийства и надругательство над телами.

Согласно данным прокуратуры Арцаха, за 4 дня активных боевых действий в апреле 2016 года азербайджанскими военными были убиты, подвергнуты пыткам 34 военнослужащих Армии обороны Арцаха. По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Еще 3 уголовных дела было возбуждено по фактам убийства 19-летнего военнослужащего, езида по национальности КярамаСлояна, водителя Гранта Гарибяна и 31-летнего майора Айка Торосяна. Все эти военнослужащие были обезглавлены. Следствие установило, что КярамСлоян и Грант Гарибян были обезглавлены после смерти, а Айк Торосян был обезглавлен живым.

Действия Азербайджана являются грубым нарушением Обычного международного гуманитарного права, в частностинормы 113-й, запрещающей надругательство над телами умерших, также государства-стороны конфликта должны принять все возможные меры для воспрепятствования подобным фактам. Эти преступления не только не были предотвращены Азербайджаном, но и никто не понес наказания за данные деяния, напротив, азербайджанские власти приветствовали и поощряли подобные действия, вопреки всем международным обязательствам и нормам.

Военнослужащие Армии обороны НКР, уже неспособные на сопротивление, и представители мирного населения были убиты лишь за то, что они были армянами.

Кроме вышеуказанных преступлений, жертвами азербайджанской агрессии стали гражданские лица, жители Арцаха. В результате артиллерийского обстрела ВС Азербайджана села ЗораванМартунинского района Арцаха был убит 12-летний Вагаршак Григорян, еще двое детей были ранены.

В селе Талыш (Талиш), на большом расстоянии от места боевых действий, азербайджанские военнослужащие расстреляли троих гражданских, в том числе 92-летнюю женщину, более того, их тела подверглисьнадругательствам.

Вышеуказанные преступления запрещены рядом международных конвенций, в том числе Женевской конвенцией от 1949 года (ст. 12, 50), нормами Нюрнбергского международного военного суда (ст. 6 (Б)). Надругательство над телами Международным уголовным судом определяется как военное преступление против человеческого достоинства. Этипреступленияявляютсягрубымнарушениемнорммеждународногогуманитарногоправа, военнымпреступлением (InternationalMilitaryTribunalCharter (Nuremberg), Article 6(b), Convention (I) fortheAmeliorationoftheConditionoftheWoundedandSickinArmedForcesintheField. Geneva, 12 August 1949. Article 12, Article 50).

Иски в Европейский суд по правам человека

После апрельских боевых действий армянская сторона представила в ЕСПЧ 385 жалоб. Иски были представлены по фактам нарушений права на жизнь, пыток, нарушений международного гуманитарного права. В том числе азербайджанская сторона нарушила право армянского гражданского населения на собственность. Суд принял к рассмотрению 22 жалобы.

Преступный характер государственной политики Азербайджана

Азербайджан продолжает игнорировать международное сообщество, каждый раз нарушая взятые на себя обязательства. Таким образом Азербайджан каждый раз доказывает, что армяноненавистничество, убийства мирных жителей и военные преступления являются основой их государственной политики.

Ярким примером служит убийство армянского офицера ГургенаМаргаряна, совершенное в 2004 году в Венгрии азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым. Сафаров был героизирован в Азербайджане. Также были героизированы азербайджанские военнослужащие, совершившие военные преступления в апреле 2016 года. Одного из преступников лично наградил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Между тем расследование таких преступлений является прямым обязательством Азербайджана.

Военные преступления, о которых сказано в этой статье, носили организованный характер и были совершены всеми подразделениями ВС Азербайджана, вовлеченными в боевые действия. Это в очередной раз доказывает, что для властей, вооруженных сил и по крайней мере некоторой части населения Азербайджана подобные действия приемлемы и приветствуются. Преступники до сих пор не наказаны. И в этом случае, если Азербайджан не собирается отвечать за действия собственных военнослужащих, очевидно, что в дело должно вступить международное сообщество. Азербайджанская агрессивная политика должна быть осуждена и должна получить соответствующую правовую оценку. Иначе данная государственная политика приведет к повтору преступлений. Антиармянская и расистская политика Азербайджана угрожает не только Арцаху и Армении, но и стабильности региона в целом.

Вануи Карапетян