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Третья группа граждан Армении выехала из Грузии в Армению

Третья группа граждан Армении выехала из Грузии в Армению

3 апреля посольство Армении в Грузии организовало выезд в Армению очередной группы граждан Армении, находящихся в Грузии и желающих вернуться в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице посольства Армении в Грузии в Facebook.

“С особым разрешением, полученным в результате переговоров с грузинской стороной и предоставленным коридором в Марнеульском районе, в сопровождении патрульной полиции посольство осуществило выезд 31 гражданина Армении на родину. В Марнеульском и Болнисском районах Грузии из-за введения строгого карантинного режима перекрыто движение в направлении пропускных пунктов Садахло (ограничение не касается грузовых автомашин)”, - говорится в сообщении посольства.

Первая группа граждан Армении выехала в Армению 25 марта, а вторая - 27 марта.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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