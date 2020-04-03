Третья группа граждан Армении выехала из Грузии в Армению

3 апреля посольство Армении в Грузии организовало выезд в Армению очередной группы граждан Армении, находящихся в Грузии и желающих вернуться в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице посольства Армении в Грузии в Facebook.

“С особым разрешением, полученным в результате переговоров с грузинской стороной и предоставленным коридором в Марнеульском районе, в сопровождении патрульной полиции посольство осуществило выезд 31 гражданина Армении на родину. В Марнеульском и Болнисском районах Грузии из-за введения строгого карантинного режима перекрыто движение в направлении пропускных пунктов Садахло (ограничение не касается грузовых автомашин)”, - говорится в сообщении посольства.

Первая группа граждан Армении выехала в Армению 25 марта, а вторая - 27 марта.