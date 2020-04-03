В Ереване будет заложен парк с различными видами деревьев и кустарников
15:30, 3 Апрель, 2020
При тепличном управлении “Озеленение и охрана окружающей среды” будет заложен парк с различными видами деревьев.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице управления в Facebook.
“Ереван выделяется и будет выделяться уникальными и живописными скверами, парками и садами. При тепличном управлении “Озеленение и охрана окружающей среды” будет основан парк, богатый живописными, ценными, вечнозелеными и лиственными видами деревьев и кустарниками”, - говорится на странице организации в Facebook.
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