В Ереване будет заложен парк с различными видами деревьев и кустарников

При тепличном управлении “Озеленение и охрана окружающей среды” будет заложен парк с различными видами деревьев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице управления в Facebook.

“Ереван выделяется и будет выделяться уникальными и живописными скверами, парками и садами. При тепличном управлении “Озеленение и охрана окружающей среды” будет основан парк, богатый живописными, ценными, вечнозелеными и лиственными видами деревьев и кустарниками”, - говорится на странице организации в Facebook.