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Армен Айкянц назначен временно исполняющим обязанности члена ВСС

Армен Айкянц назначен временно исполняющим обязанности члена ВСС

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Айкянца временно исполняющим обязанности члена Высшего судебного совета.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу 138-ую статью Конституции и учитывая решение КС от 31 марта 2020 года СДО-1518, Армен Айкян назначен временно исполняющим обязанности члена Высшего судебного совета”, - говорится в указе президента.


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БелТА


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