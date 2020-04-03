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Граждане Армении по вопросу трудоустройства в РФ обращаются в посольство Армении

Граждане Армении по вопросу трудоустройства в РФ обращаются в посольство Армении

Многочисленные граждане Армении, находящиеся в Российской Федерации, обращаются в посольство Армении в РФ для оказания содействия по вопросам трудоустройства.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице посольства Армении в РФ в Facebook.

“В эти дни многие наши соотечественники, проживающие в России, обращаются к нам с просьбой помочь в трудоустройстве. К нам обращаются также и некоторые наши соотечественники-работодатели, нуждающиеся в сотрудниках. В настоящее время в Новосибирске есть возможности трудоустройства - нужны специалисты по строительству - каменщики, механики, электрики и др. Наши соотечественники могут обсудить вопрос переезда из одного города РФ в другой с работодателями, обращаться могут по номеру + 7 (913) 900 - 86 - 16 “, - об этом говорится в сообщении посольства.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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