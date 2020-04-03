Министерство обороны Армении опровергает сведения об обстреле в направлении Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергает распространенную официальными азербайджанскими информационными сайтами информацию о том, что подразделения армянских вооруженных сил якобы открыли огонь по азербайджанским селам, позициям, транспортным средствам и в направлении граждан Республики Арцах, осуществляющих сельскохозяйственные работы.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Азербайджанские официальные информационные сайты распространяют абсолютно ложные и не соответствующие действительности сведения о ситуации на границе. Азербайджанская платформа1, а затем и 3 апреля распространила безосновательные сведения о том, что подразделения армянских вооруженных сил якобы открыли огонь по азербайджанским селам, позициям, транспортным средствам и гражданам Республики Арцах, осуществляющим сельскохозяйственные работы”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь МО отметила, что таким образом азербайджанская сторона пытается скрыть собственные действия, целью которых является дестабилизация ситуации на границе. Аналогичная подготовительная работа была проведена перед неудавшейся попыткой диверсионного проникновения 30 марта.

“Подтверждаем, что ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная. Вооруженные силы Армении предпринимают лишь адекватные шаги”, - отметила пресс-секретарь.