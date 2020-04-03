Полиция Арцаха призывает не публиковать ложные сведения и следить за официальной информацией

В последние дни некоторые пользователи социальных сетей делали записи о распространении и количестве зараженных коронавирусом в Арцахе, в результате чего возникла необходимость их проверки.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В результате проведенных работ Полиция Республики Арцах выяснила, что граждане выражали сугубо индивидуальные мнения, эти слухи не имели никаких фактических оснований, в соответствии с этим, они не соответствуют действительности. В результате вышеуказанные лица, во избежание распространения ложных известий, удалили свои записи.

“Мы вновь призываем наших граждан не публиковать ложные, не соответствующие действительности сведения и следить за официальными новостями”, - говорится в сообщении.