А. Саркисян по видеосвязи провел беседу с директором отдела инвестиций и предпринимательства UNCTAD

14:34, 3 Ապրիլ, 2020

В рамках консультаций с международными партнерами по вопросам преодоления пандемии нового коронавируса президент республики Армен Саркисян по видеосвязи провел беседу с директором отдела инвестиций и предпринимательства Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Джеймсом Жаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян подчеркнул роль этой важнейшей международной профессиональной структуры в оценке воздействия пандемии на мировые экономические процессы. Президент высоко оценил подготовленный структурой анализ влияния COVID 19 на мировую экономику.

Президент Саркисян упомянул об их встреч в августе 2019 года, когда структура предложила провести анализ в докладе об инвестиционной политике Армении в контексте существующих в мире вызовов и возможностей. Армен Саркисян сказал, что сегодня, когда пандемия нового коронавируса превратилась в первостепенный вызов для всей мировой экономики, его предложение более чем актуально и относится к экономикам всех стран мира.

Президент Саркисян отметил также, что для Армении очень важно и ценно будет обновление доклада о нашей стране со стороны структуры, с добавлением влияния COVID 19 на экономику, ее возможные последствия и предложения по их преодолению.

Джеймс Жан отметил, что в вопросе преодоления экономических последствий коронавируса в плане расширения международного сотрудничества он полностью согласен с президентом Армении. Он попросил, чтобы президент Саркисян, как председатель Группы видных лиц (UNCTAD Panel of Eminent Persons) Конференции ООН по торговле и развитию, инициировал консультации с членами группы по обмену опытом и информацией.

Джеймс Жан выразил готовность обновить доклад по Армении по возможности в ближайшее время. Достигнута договоренность о том, что консультации с президентом Саркисяном по этим и другим вопросам продолжатся и в течение ближайших недель.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян в октябре 2018 года в ходе своего рабочего визита в Женеву встречался с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Мукисой Китуи. На встрече была достигнута договоренность о подготовке структурой доклада об инвестиционной политике Армении. Доклад был подготовлен с соответствующим анализом и предложениями и представлен на обсуждение правительства Армении в сентябре 2019 года.

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) - постоянный межправительственный орган, созданный Генеральной Ассамблеей ООН в 1964 году. Структура содействует развивающимся странам в интеграции в международную торговлю и в мировые рыночные и экономические отношения посредством выявления существующих проблем и разработки предложений по их преодолению.

В октябре 2019 г. президент Саркисян был избран председателем Группы видных лиц Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD Panel of Eminent Persons). Группа предоставляет консультации о видении торговли и развития в ближайшие 10 лет, о ключевых и актуальных вызовах экономического развития, предлагает идеи и решения по их преодолению. Членами группы являются главы государств и правительств, авторитетные экономисты и эксперты.