Один из высококлассных ресторанов Берлина поставляет врачам бесплатное питание: “Deutsche Welle”

В Берлине один из ресторанов с высоким рейтингом, закрытый для клиентов, в эти дни работает для врачей, поставляя им бесплатное питание. Основатель ресторана Макс Шторе - один из самых востребованных поваров Германии, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Deutsche Welle”.

С первых же дней карантина Макс со своей командой начал готовить блюда для медперсонала больниц города. Последние ничего не платят за еду.

“Сосредотачивать внимание на телефоне и каждые 15 минут обновлять информацию, это не для меня. Я привык работать и делать то, что у меня получается лучше всего. Мы узнали, что сотрудники клиник даже не успевают заняться вопросом горячей пищи. Я очень быстро поинтересовался у наших поставщиков, смогут ли они бесплатно предоставить некоторое количество продуктов, чтобы мы готовили блюда для врачей. В ответ мы получили мясо достаточно высокого качества”, - отметил шеф-повар. На его предложение о бесплатном предоставлении продуктов питания откликнулись и другие компании.