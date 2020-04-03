Национальное собрание Армении предоставило компьютеры 42 многодетным семьям Гегаркуникской области

3 апреля, по взаимному согласию председателя НС и руководителя аппарата НС, 42 компьютера из резервного фонда НС Армении были вывезены в Гегаркуникскую область организации дистанционного обучения в многодетных семьях.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, компьютеры предназначены для предоставления 36 общеобразовательным школам области, чтобы те в свою очередь, передали их семьям, имеющим 4 и более детей школьного возраста, у которых нет соответствующих технических средств для организации дистанционного обучения во время чрезвычайного положения. Список многодетных семей был представлен в администрацию области общеобразовательными школами.

Как сообщил руководитель аппарата НС Армении Тигран Галстян, в НС намечено предоставить области и другую партию компьютеров. По окончании дистанционного обучения по решению правительства Армении эти компьютеры будут возвращены школам для использования на компьютерных занятиях.

По словам начальника управления администрации Гегаркуникской области Карена Зазяна, в Гегаркуникской области в технических средствах нуждаются 1 116 многодетных семей, 113 из которых имеют 4 и более детей школьного возраста. Благодаря подобным инициативам в ближайшее время можно будет в несколько этапов удовлетворить существующие в области потребности. Об этом сообщили в отделе информации и по связям с общественностью администрации Гегаркуника.

Хосров Хлгатян