“Говорящие учебники” по литературе для 9, 11, 12 классов будут доступны в режиме онлайн
Ереванская специальная школа № 14 имени Никогайоса Тиграняна для размещения в интернете и доступности для всех детей представила “Говорящие учебники” по литературе для 9, 11, 12 классов общеобразовательной школы, в которых полное содержание обычных учебников.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Facebook.
Авторские права на записи принадлежат Алику Харатяну, читают Ани Маргарян и Самвел Казарян.
“Говорящие учебники” доступны по следующим ссылкам:
9-й класс: Литература https://bit.ly/39DFahG
11-й класс: Армянская литература https://bit.ly/3aGuYqb
12-й класс: Армянская литература https://bit.ly/2X7CcPU
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