“Говорящие учебники” по литературе для 9, 11, 12 классов будут доступны в режиме онлайн

Ереванская специальная школа № 14 имени Никогайоса Тиграняна для размещения в интернете и доступности для всех детей представила “Говорящие учебники” по литературе для 9, 11, 12 классов общеобразовательной школы, в которых полное содержание обычных учебников.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Facebook.

Авторские права на записи принадлежат Алику Харатяну, читают Ани Маргарян и Самвел Казарян.

“Говорящие учебники” доступны по следующим ссылкам:

9-й класс: Литература https://bit.ly/39DFahG

11-й класс: Армянская литература https://bit.ly/3aGuYqb

12-й класс: Армянская литература https://bit.ly/2X7CcPU