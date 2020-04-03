В Вербное воскресение будет вынесено Святое копье
12:58, 3 Апрель, 2020
Святая Армянская Апостольская Церковь 5 апреля отметит праздник победного входа Иисуса Христа в Иерусалим - Вербное воскресенье.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, по случаю праздника будет вынесено Святое копье (Гегард, Лонгиния), хранящееся в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян отслужит литургию, в которой все четыре стороны света он благословит святым Гегардом.
Священная литургия Вербного воскресенья и церемония благословения будут транслироваться по 1-му каналу Общественного телевидения Армении и телекомпании “Шогакат” с 9:30.
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