Для получения содействия от государства за два дня заявки подали уже более 120 МСП

В рамках мероприятий правительства Армении по нейтрализации экономических последствий коронавируса для получения содействия от государства уже обратились более 120 малых и средних предприятий.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Пока рано говорить об окончательных цифрах. Но за эти два дня в рамках третьего мероприятия -инструмента содействия малому и среднему бизнесу, мы уже получили более 120 заявлений от этих организаций. Их общая стоимость составляет кредитное требование, превышающее 1,4 млрд драмов”, - сказал Хачатрян.

После получения этих заявлений государство еще должно выяснить, удовлетворяют ли они необходимым требованиям, например, имеют ли налоговую и кредитную дисциплину. Эти сведения проверяют как в системе АКРА, так и в КГД.

Этим инструментом поддержки могут воспользоваться те организации, которые в 2019 году имели оборот в размере 24 - 500 млн драмов, не имели просроченных кредитных обязательств и просроченных налоговых обязательств. За содействием могут обращаться МСП, действующие в обрабатывающей промышленности, в сфере общественного питания, перевозок, в складском хозяйстве, туристических услуг, медицинских услуг и других услуг сервиса.

Кредиты выдаются на 36 месяцев, первые 2 года, то есть 24 месяца будут беспроцентными. От 25 до 36 месяцев будет действовать 12%-ая процентная ставка, у пользователей будет возможность в течение первых 6 месяцев не погашать кредиты. Эти средства могут быть использованы для выплаты заработной платы не более 3 месяцев, для обязательных выплат налогов и пошлин в государственный бюджет, для покупки и импорта сырья при условии, что сырье должно использоваться в Армении, а также для оплаты общественных услуг и арендных платежей.

Касаясь инструмента содействия сельскому хозяйству, министр напомнил, что с точки зрения содействия правительства он не нов, нов только с точки зрения объемов. Направления остались прежними, добавлено одно важное направление: занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью лица могут обратиться также для микрокредитования до 1 млн драмов. Для сельскохозяйственных кооперативов также есть возможности - новое государственное софинансирование.

Правительство Армении для нейтрализации экономических последствий коронавируса разработало и приняло ряд мероприятий. Четыре вспомогательных инструмента, в основном, направлены на бизнес и сельское хозяйство.