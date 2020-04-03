Автобусами ежедневно будет осуществляться транспортировка около 650 медработников

По указанию коменданта и по поручению мэра Еревана с 3 апреля на автобусах общины Ереван по 40 маршрутам, 3 раза в день будет осуществляться ежедневный двусторонний перевоз около 650 сотрудников 30 медучреждений.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

По состоянию на 11:00 часов 3 апреля в Армении зарегистрировано 736 случаев коронавируса, зарегистрировано 7 случаев смерти. 3 258 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 686 пациентов, вылечились 43 заболевших.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. В стране действует режим строгих ограничений.