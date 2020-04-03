COVID-19: по числу заражений Германия обогнала Китай: ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 17 394. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 52 000. Число выздоровевших составляет 213 217 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 245 373 подтвержденных случаев. Число погибших – 6 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 115 242. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 9155 человек. На третьем месте Испания, где число подтвержденных случаев составляет 112 065. По этому показателю Испания приблизилась к Италии. Общее число погибших в Испании превысило 13 915 человек. На третьем месте Испания, где число подтвержденных случаев составляет 112 065. По этому показателю Испания приблизилась к Италии. Общее число погибших в Испании превысило 10 000 человек.

Германия также опередила Китай по уровню заражения коронавирусом, в этой европейской стране - 84 794 подтвержденных случаев, 1 107 смертей. За Германией следует Китай - 81 620 и всего 31 новый случай. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 322 человек.

Во Франции число подтвержденных случаев - 59 105. Число смертей - 5 387.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 50 468 человек. Общее число погибших составляет 3 160 человек. Число подтвержденных случаев в Великобритании составляет 33 718, в Швейцарии - 18 827, в Турции - 18 135. В Грузии зарегистрировано 148 случаев заражения коронавирусом, в России - 4 149 случаев. За один день зарегистрировано более 600 новых случаев. В России погибли 34 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204 человек.