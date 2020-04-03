Посольство Армении в РФ предпринимает шаги для организации возвращения граждан Армении

Посол Армении в России Вардан Тоганян 2 апреля беседовал с оставшимися в аэропорту “Домодедово” гражданами Армении и обсудил вопрос предоставления им предметов первой необходимости.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства Армении в РФ в Facebook.

“В течение всего дня, из-за отмененного 2 апреля рейса, сотрудники посольства были на связи с людьми, оставшимися в аэропорту “Домодедово”. С ними беседовали посол Вардан Тоганян и посланник Борис Саакян”, - говорится в заявлении посольства.

Большинство граждан еще вчера, 2 апреля, покинули территорию аэропорта и перебрались в дома родственников.

С пассажирами, приехавшими из разных городов РФ, в “Домодедово” обсуждались вопросы предоставления предметов первой необходимости.

Вечером 2 апреля Вардан Тоганян и Борис Саакян по видеозвонку связались с находящимися в аэропорту гражданами. Сегодня, 3 апреля их посетят сотрудники посольства.

Один из оставшихся в “Домодедово” граждан опубликовал видеоматериал прямо из аэропорта, в котором обращался к правительству Армении для оказания им помощи.

Вице-спикер НС Армении Ален Симонян немедленно отреагировал и связался с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном.

“Посольство Армении в РФ находится на связи с нашими гражданами, которые из-за отмены рейса 2 апреля не смогли вернуться в Ереван.

Большинство граждан на данный момент покинули аэропорт и находятся у своих родственников. Некоторые на постоянной связи с посольством Армении, и посольство занимается их первоочередными проблемами. Рейс в Ереван состоится в ближайшие дни”, - написал Симонян.

Депутат НС Армении Арман Бабаджанян написал о наших гражданах, желающих вернуться в Армению из России.

“Многие наши соотечественники продолжают связываться со мной для получения информации о возможности возвращения из РФ в Армению. Хочу сообщить, что возвращение из России в Грузию на машинах наших граждан, находящихся на разных пассажирских транспортных средствах на юге России (Сочи, Адлер, Краснодар и т.д.) невозможно. Сухопутный въезд с КПП в Ларсе закрыт на неопределенный срок. Единственным способом возвращения в Армению остается воздушная дорога, посольство РФ совместно с правительством Армении пытается организовать чартерный рейс, или рейсы в ближайшие понедельник или вторник. Все водители, которые хотят вернуться в Армению воздушным путем, должны забронировать свои билеты в нашем посольстве в РФ, приехать в Москву, чтобы воспользоваться указанным чартерным рейсом и вернуться в Армению”, - написал Бабаджанян и сообщил, что он продолжает собирать информацию о гражданах, выехавших на заработки в различные города России. Депутат передает их послу Армении в РФ для организации их возвращения на родину.