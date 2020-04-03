Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Из Китая в Ширакскую область отправлены 10 тысяч защитных медицинских масок

Из Китая в Ширакскую область отправлены 10 тысяч защитных медицинских масок

Из китайской провинции Хайнань в Ширакскую область отправлено 10 тысяч защитных, медицинских масок. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Ширака, по инициативе и при участии “Фонда регионального развития китайско-армянских отношений”, исходя из Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Ширакской областью и китайской провинцией Хайнань, через несколько дней в Ширакскую область поступит 10 тысяч защитных масок, которые будут предоставлены медицинским учреждениям области.

“Областная администрация Ширака полна надежд, что после преодоления возникших проблем при непосредственном участии фонда будут претворены в жизнь положения меморандума, подписанного между Ширакской областью и провинцией Хайнань, поскольку соглашение станет практическим шагом в деле установления и укрепления тесных отношений между районами наших двух стран”, - отмечают в областной администрации Ширака.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации