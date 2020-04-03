В Чехии министры заплатят штраф за проведение брифинга без масок. РИА НОВОСТИ

Представители входящей в правящую коалицию социал-демократической партии Чехии провели в среду вечером видеобрифинг без защитных масок и заплатят за это штраф по 10 тысяч крон (около 400 долларов) каждый, сообщил один из "пострадавших", первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

В рамках объявленного правительством республики карантина все граждане вне дома обязаны находиться в защитных масках на лице, за неисполнение этого требования полиция может наложить на них штраф в размере до 10 тысяч крон. Один из журналистов, участвовавших в видеобрифинге с социал-демократическими министрами, спросил, почему у них нет обязательных защитных масок, обычно используемых на всех пресс-конференциях.

"Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого. Поэтому я послал 10 тысяч крон в качестве дара для больницы Motol", - написал в Twitter Гамачек, который является также главой национального кризисного штаба.

В свою очередь, другая участница видеобрифинга, глава минтруда Яна Малачова, также в Twitter, извинилась за себя и за мужа, Алеша Хмеларжа, который является замглавы МИД, и сообщила, что уже перечислила 20 тысяч крон за обоих общественной организации "Жизнь-90".

В Чехии с 12 марта в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом действует режим чрезвычайного положения. В среду правительство заявило о намерении продлить его до 11 мая, это решение еще должен утвердить 7 апреля парламент республики.