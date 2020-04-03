Всемирный банк предоставит Армении $3 млн на борьбу с коронавирусом

Реагируя на быстрое распространение вируса COVID-19 в мире и, в последнее время, и в Армении, Всемирный банк поддерживает усилия правительства Армении по защите населения от эпидемии коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Всемирного банка в Армении.

По просьбе Министерства здравоохранения Армении Всемирный банк выделил Армении 3 млн долларов для удовлетворения неотложных потребностей в приобретении оборудования и аксессуаров для интенсивной терапии лиц с подтвержденными диагнозами. Эти средства помогут в рамках текущей программы “Профилактика и контроль заболеваний” приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью 1,35 миллиона долларов.

Покупка будет совершена с применением ускоренных процедур при чрезвычайных ситуациях Всемирного банка. Благодаря узкоспециализированной экспертизе, предоставленной Всемирным банком, был проведен быстрый анализ рынка с целью строгого сокращения глобального предложения медоборудований и обеспечения принципа “Стоимость – деньги” в условиях растущих цен. В результате система здравоохранения Армении будет оснащена дополнительными высококачественными аппаратами, необходимыми для лечения увеличивающихся случаев коронавирусной болезни.

“В этой внезапной ситуации банк готов содействовать Армении в смягчении влияния пандемии”, - отметила директор офиса Всемирного банка в Армении Сильви Босутро. “Хочу заявить о беспрецедентной преданности медработников Армении делу защиты населения. Я также призываю всех граждан Армении со всей строгостью соблюдать правила чрезвычайной ситуации, соблюдать социальное расстояние и проводить мероприятия по изоляции, направленные на минимизацию воздействия пандемии”.

Такой же подход будет применен в процессе приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также личного защитного оборудования для удовлетворения неотложных потребностей здравоохранения. Кроме того, Всемирный банк готов перепрограммировать портфель своих текущих программ в Армении с целью содействия усилиям правительства Армении по противодействию COVID-19 в различных сферах.

Финансовое и техническое содействие Всемирного банка тесно координируется с помощью других международных организаций и финансовых учреждений развития. В частности, закупка вышеуказанного оборудования будет осуществляться непосредственно по каналам снабжения агентств Организации объединенных наций с учетом ограничений, наличествующих в отношении оборудования интенсивной терапии на глобальном рынке.

Группа Всемирного банка вводит в действие пакет быстрого реагирования стоимостью 14 миллиардов долларов с целью усиления противодействия COVID-19 в развивающихся странах и сокращения пути достижения этапа восстановления. Непосредственное противодействие включает финансирование, консультацию по вопросам политики и техническую поддержку, которая поможет странам преодолеть здравоохранительные и экономические последствия пандемии.

Международная финансовая корпорация (IFC)выделяет $ 8 млрд в поддержку частных компаний и сохранения рабочих мест. Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития (IBRD and IDA) выделяют $ 6 млрд на реагирование на сферу здравоохранения.

Поскольку страны нуждаются в более масштабной поддержке, Группа Всемирного банка в течение 15 месяцев привлечет 160 миллиардов долларов для защиты нищих и уязвимых слоев, поддержки бизнеса и содействия восстановлению экономики.