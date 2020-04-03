Спасатели потушили пожар в одной из квартир города Арарат

В Национальный центр кризисного управления в 03:08 3 апреля поступило сообщение, что вспыхнул пожар в одной из квартир дома 56 по улице Ханджяна города Арарат Араратской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС. Огонь загорелся в одной из квартир на первом этаже дома 56 по улице Ханджяна.

Пожар был локализован в 03:32, потушен - в 03:56. Полностью сгорела комната (12 кв / м), окна и двери, санузел частично.