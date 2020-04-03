В Торонто ввели штраф за нарушение социальной дистанции. РИА НОВОСТИ

Власти канадского Торонто установили штраф в размере более 3,5 тысяч долларов США для нарушителей, которые в условиях борьбы с коронавирусом не соблюдают в общественных местах двухметровую дистанцию друг с другом.

"Любые не живущие вместе два человека, которые в парках или на площадях не соблюдают между собой дистанцию в два метра, подлежат судебному преследованию и в зависимости от приговора могут быть оштрафованы на 5 тысяч канадских долларов (3538 долларов США) ", - говорится в постановлении городского совета Торонто – крупнейшего города Канады.

По состоянию на 2 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 11,2 тысячи случаев, всего скончались 138 человек.