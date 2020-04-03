Еще 10 пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписаны из больницы: выздоровели 43 человека
09:57, 3 Апрель, 2020
Результаты тестов еще 10 пациентов, зараженных коронавирусом, 2 апреля были отрицательными, они выписаны из медицинских центров. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
“Вчера в течение дня у нас было 10 выздоровевших, с повторными отрицательными тестами, они выписаны из медцентров. Общее число выздоровевших составило 43”, - отметил Торосян.
В Армении по состоянию на 11:00 2 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 663. Зарегистрировано 7 случаев смерти.
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