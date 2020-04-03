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В Китае почтят память жертв коронавирусной эпидемии 4 апреля. СИНЬХУА

В Китае почтят память жертв коронавирусной эпидемии 4 апреля. СИНЬХУА

4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.


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БелТА


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