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МИД напоминает: для возвращения из РФ граждане Армении не могут пользоваться сухопутным путем

МИД напоминает: для возвращения из РФ граждане Армении не могут пользоваться сухопутным путем

МИД Армении напоминает, что для возвращения из России граждане Армении не могут пользоваться сухопутной дорогой, закрытой с 18 марта. Как передает «Арменпресс», МИД Армении распространил заявление, в котором напоминает, что КПП Верхний Ларс открыт исключительно лишь для грузоперевозок.

“Для получения информации об ограничениях, применяемых различными странами в рамках борьбы с коронавирусом, и возможностях передвижения наших граждан, находящихся за рубежом, просим использовать исключительно сообщения, предоставляемые комендантурой, Министерством иностранных дел и дипломатическими представительствами Армении в зарубежных странах”, - говорится в заявлении МИД.


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БелТА


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