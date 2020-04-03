МИД напоминает: для возвращения из РФ граждане Армении не могут пользоваться сухопутным путем

МИД Армении напоминает, что для возвращения из России граждане Армении не могут пользоваться сухопутной дорогой, закрытой с 18 марта. Как передает «Арменпресс», МИД Армении распространил заявление, в котором напоминает, что КПП Верхний Ларс открыт исключительно лишь для грузоперевозок.

“Для получения информации об ограничениях, применяемых различными странами в рамках борьбы с коронавирусом, и возможностях передвижения наших граждан, находящихся за рубежом, просим использовать исключительно сообщения, предоставляемые комендантурой, Министерством иностранных дел и дипломатическими представительствами Армении в зарубежных странах”, - говорится в заявлении МИД.