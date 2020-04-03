COVID-19: число заразившихся в мире превысило миллион: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 1 миллиона 9 452. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 52 000. Число выздоровевших составляет 211 878 человек. В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 240 395 подтвержденных случаев. Число погибших - 5 808 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 115 242. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 9155 человек. На третьем месте Испания, где число подтвержденных случаев составляет 112 065. По этому показателю Испания приблизилась к Италии. Общее число погибших в Испании превысило 10 000 человек

Германия также опередила Китай по уровню заражения коронавирусом, в этой европейской стране - 84 788 подтвержденных случаев, 6 807 - новых и 1107 смертей.

В Китае - 81 589 случаев и всего 35 новых. В стране, в которой произошла инфекция скончались 3 318 человек.

Во Франции новых случаев больше, чем во всем мире - 1 355 . Число подтвержденных случаев - 59 105. Число смертей - 5 387. Франция по этому показателю обошла Китай.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 50 468 человек. Общее число погибших составляет 3 160 человек.

В Турции за один день зарегистрироваано 2 456 новых случаев, число инфицированных достигло 18 135.

В Грузии зафиксировано 134 случая заражения коронавирусом, в России - 3 548. Здесь за один день зафиксирован 771 новый случай. В России погибли 30 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204 человек.