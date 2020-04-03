В Армении зафиксирован 7-й случай смерти от коронавируса

В инфекционной клинической больнице “Норк” зарегистрирован случай смерти. У 76-летней пациентки была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс–секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Кроме того, у женщины были сопровождающие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и артериальная гипертония”, - отметила Никогосян.

В Армении до этого случая было 6 смертей. Предыдущая была 78-летняя женщина, не являющаяся гражданкой Армении. О ее смерти было объявлено вечером 2 апреля. В тот же день было объявлено о смерти 68-летнего мужчины.

В Армении по состоянию на 11:00 2 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 663. Выздоровели 33 человека.