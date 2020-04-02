В Армении из-за коронавируса скончалась 78-летняя женщина

В клинической инфекционной больнице «Норк» от коронавируса скончалась 78-летняя пациентка. 78-летняя женщина не является гражданкой Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«В клинической инфекционной больнице «Норк» зарегистрирована смерть. У 78-летней пациентки было коронавирусное заболевание, подтвержденная двусторонняя полисегментарная пневмония, у пациентки развились нарушения свертываемости крови, что, в свою очередь, затруднило лечение. Кроме того, у женщины были сопутствующие хронические заболевания, в том числе диабет, артериальная гипертония. Она не была гражданкой Республики Армения», - написала Никогосян.

Это шестой случай смерти из-за коронавируса в Армении.