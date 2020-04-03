“Айастани Анрапетутюн”: Владельцы машин без каталитических нейтрализаторов будут оштрафованы.

В то время как в других странах усиливаются меры по снижению выбросов CO2 и требование наличия нейтрализаторов автомобилей, давно уже не подлежит обсуждению, в нашей республике фиксируется диаметрально противоположный процесс. Сегодня купля-продажа нейтрализаторов машин стала прибыльным бизнесом, так как в их производстве используются драгоценные металлы - золото, платина, палладий и родий. В армянских социальных сетях и сайтах множество объявлений организаций и частных лиц, предоставляющих услуги по закупке и удалению каталитических нейтрализаторов. За последние три года в Армению импортировалось 100 - 190 тысяч автомобилей в год, часть из которых экспортировалась в страны СНГ, а значительная часть оставалась в республике. За это время с определенного количества машин были сняты нейтрализаторы, и это явление продолжается и по сей день. Кроме того, нет точных данный, сколько машин было импортировано без нейтрализатора с середины 2019 года. Сертификация их наличия на таможенных пунктах стала необязательной, и часть машин ввозилась без осмотра их наличия. С 1 января 2020 года это требование вновь стало обязательным в рамках требований новых регулирований Евразийского экономического союза. Иными словами, процесс, набиравший обороты на автомобильном рынке, был диаметрально противоположен усилиям человечества по смягчению изменения климата и взятым на себя Арменией обязательствам в его рамках”.

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