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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Всем живущим - надежду и веру

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Всем живущим - надежду и веру

“Ваграм Папазян родился в 1888 году в Константинополе. Там он встречался, знакомился и дружил со  многими представителями западноармянской интеллигенции, которые были яркими личностями, носителями нравственности, мышления времени, занимались общественной деятельностью. И многие из них, в числе прочих, стали жертвами турецкого геноцида, хотя некоторые и имели возможность избежать смерти, но не сделали ни одного шага для сохранения жизни ценой предательства и избрали путь бессмертия. Лучи света, исходящие от них, нам живущим внушают надежду и веру...

О каждом, кого вспоминал Папазян в своих мемуарах, он писал с неимоверным поклонением и почитанием, с такими описаниями, образами, неожиданными сравнениями, навыками создания образов, что они заставляет читателя вновь и вновь обращаться к ним, поскольку желание запомнить, запечатлить их в памяти  не покидает читателя, как геолога, нашедшего полезное ископаемое, у которого, наряду с чувством восхищения есть и желание - сохранить образец и унести его”.

Материал полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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