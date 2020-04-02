Запланированный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Нидерланды отложен

Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Королевство Нидерландов, запланированный на 13-15 апреля, отложен. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян в ответ на вопрос о визите премьер-министра и решении, принятом на заседании правительства 2 апреля. Согласно решению, из резервного фонда будет выделено 6 млн драмов для транспортировки созданного Атомом Веракацу хачкара в Нидерланды.

«Указанной суммой планируется оплатить уже проделанную работу по изготовлению копии хачкара Атома Веракацу. Решение обусловлено необходимостью оплаты за проделанную работу. Хачкар должен был быть размещен в парке Дворца мира в Гааге в рамках визита премьер-министра. Мы надеемся, что в ближайшем будущем эпидемия коронавируса будет преодолена, а хачкар будет установлен в рамках официального визита премьер-министра в Нидерланды», - сказала Мане Геворгян.