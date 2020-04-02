Премьер предлагает изменить скорость и качество реакции на инвестиционные предложения 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжилось обсуждение решений социально-экономических проблем, возникших вследствие коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил, что в кризисных условиях правительство должно пересмотреть инструменты и скорость реагирования на инвестиционные предложения. “Это должно быть одним из ключевых вопросов нашей повестки дня, чтобы мы убедились, что инвестиционные предложения, особенно в посткризисный период, рассматриваются с соответствующей скоростью и на должном уровне. Задача заключается в следующем: скорость и качество нашей реакции на инвестиционные предложения должны быть существенно изменены, и это является для нас жизненно важным требованием”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Затем были представлены предложения и идеи по поддержке и развитию различных секторов экономики, состоялся обмен идеями вокруг озвученных предложений.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян представил предложение об обеспечении доступа к дистанционному обучению, которое предусматривает с целью организации учебного процесса в рамках государственной поддержки обеспечить детей из малообеспеченных семей доступом в интернет и планшетами. Идея была одобрена.

Премьер-министр Пашинян отметил, что в стратегическом плане важно поставить задачу, чтобы все ученики были обеспечены техническим оборудованием, что также важно для восполнения дистанционным обучением нехватку преподавательского состава в областных общинах. Глава правительства поручил министру образования, науки, культуры и спорта вместе с министерством высокотехнологической промышленности доработать предусмотренный данным предложением инструментарий и представить его правительству.