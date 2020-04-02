«Уральские авиалинии» осуществят рейс Ереван-Сочи для граждан РФ

В условиях режима чрезвычайного положения, объявленного в Армении для предотвращения распространения коронавируса нового типа, граждане РФ, которые находятся в Республике Армения и желают вернуться в РФ, могут 3 апреля вылететь из Еревана в Сочи. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении, которое приводим полностью:

«3 апреля 2020 г. планируется вывозной рейс а/к Уральские авиалинии по маршруту Ереван-Сочи. Номер рейса SVR2762. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

Посольство настоятельно рекомендует всем гражданам Российской Федерации, находящимся в Армении и желающим вернуться в Россию, воспользоваться этой возможностью вне зависимости от города их проживания.

В настоящее время другие рейсы не планируются.

Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.20. N9 всем лицам, вернувшимся в Россию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия должна быть обеспечена изоляция и медицинское наблюдение:

-для прибывших в аэропорты Москвы и проживающих в Москве и Московской области - в домашних условиях,

-для прибывших в аэропорты Москвы, но проживающих в других субъектах Российской Федерации, а также лиц, прибывших в аэропорты других субъектов Российской Федерации - в условиях обсерватора».