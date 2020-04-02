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Президент РФ продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля

Президент РФ продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до 30 апреля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом президент объявил в ходе своего второго обращения к гражданам России на фоне распространения коронавируса.

"Мною принято решение - продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы",- сказал Путин в обращении к гражданам России.


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