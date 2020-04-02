Президент РФ продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля
18:28, 2 Апрель, 2020
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до 30 апреля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом президент объявил в ходе своего второго обращения к гражданам России на фоне распространения коронавируса.
"Мною принято решение - продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы",- сказал Путин в обращении к гражданам России.
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